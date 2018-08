Desfile de chapéus de primavera em Paços de Ferreira juntou 2500 alunos

Fernanda Pinto 18 Maio 2018 às 20:12 Facebook

Mais de 2500 alunos de todos os agrupamentos de escolas de Paços de Ferreira, do pré-escolar ao primeiro ciclo, desfilaram, esta sexta-feira, pelas principais ruas da cidade, desde o Museu do Móvel até à Câmara Municipal, com chapéus decorados com motivos de primavera.

A iniciativa foi promovida pela Câmara Municipal de Paços de Ferreira no âmbito do Ano Municipal da Educação.

Os chapéus foram sobretudo feitos pelos pais. Outros foram feitos nas aulas de expressão plástica.

Esta sexta-feira, a autarquia realiza ainda a Gala da Educação que distingue os melhores alunos do concelho, do 2.º ciclo ao ensino secundário.