Despiste seguido de colisão fez dois feridos em Paços de Ferreira

Roberto Bessa Moreira Hoje às 19:23 Facebook

Twitter

Dois feridos foi o resultado de dois despistes e uma colisão, que envolveram três automóveis e que ocorreu, na tarde desta sexta-feira, em Raimonda, Paços de Ferreira.

As vítimas foram assistidas no local do acidente pelos Bombeiros de Freamunde e pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa e, em seguida, transportadas para o Hospital Padre Américo, em Penafiel. Porém, nenhuma delas apresentava ferimentos considerados graves.

Segundo o comandante da corporação dos bombeiros freamundense, José Domingos, tudo começou com um despiste de um carro à saída de uma curva na rua Soutelinhos, em Raimonda. "Esta viatura acabou, depois, por colidir com outra que circulava em sentido contrário", explica.

Na sequência deste acidente, um terceiro automóvel também acabou por se despistar.

"O ocupante da viatura que se despistou em primeiro lugar ficou encarcerado. É a vítima com ferimentos mais graves, mas que não inspiram cuidados especiais", refere José Domingos.