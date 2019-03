Dois jovens feridos com gravidade após colisão em Paços de Ferreira

Mónica Ferreira Hoje às 14:58 Facebook

Uma violenta colisão entre um carro e um camião provocou ferimentos graves a dois jovens, na madrugada deste domingo, na Rua da Estrada, em Ferreira, no concelho de Paços de Ferreira.

O acidente aconteceu pouco antes das cinco horas da madrugada deste domingo na estrada que liga Paços de Ferreira a Sobrosa, no concelho de Paredes, quando o carro, que seguia em direção a Paredes, embateu violentamente contra um camião que seguia em sentido contrário.

No carro seguiam quatro jovens. Dois deles - um rapaz de 21 anos que seguia no lugar do pendura - e uma jovem de 22 anos que seguia no banco traseiro, atrás do pendura, ficaram encarcerados e feridos com gravidade. O rapaz foi transportado para o Hospital de São João e a rapariga para o Hospital de Santo António, ambos no Porto.

Os outros dois ocupantes da viatura sofreram ferimentos ligeiros e foram transportados para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.

No local do acidente estiveram os Bombeiros Voluntários de Paços de Ferreira e de Freamunde, com um total de cinco viaturas, duas equipas da viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa e do Hospital de São João e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida, de Valongo.