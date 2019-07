Morreu Fernando Vasconcelos, ex-autarca de Paços de Ferreira

Mónica Ferreira Hoje às 18:12, atualizado às 18:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Morreu, aos 87 anos, Fernando Manuel Torres Matos de Vasconcelos, o primeiro presidente da Câmara Municipal de Paços de Ferreira, eleito no regime democrático. Médico de profissão, foi ainda presidente da Assembleia Municipal de Paços de Ferreira e Governando Civil do Porto.

Fernando Vasconcelos foi distinguido pelo Município pacense - que decretou três dias de luto pela sua morte -, com a medalha de honra municipal, grau ouro.

Natural de Freamunde, em Paços de Ferreira, Fernando Vasconcelos foi uma das figuras de destaque da luta política contra o regime do Estado Novo, tendo sido fundador da Frente Democrática. Foi ainda deputado da nação e antigo Governando Civil do Porto e Delegado de Saúde. Fez parte de várias coletividades do concelho pacense, entre as quais a Santa Casa da Misericórdia de Freamunde.

Por ocasião do 181 º Aniversário do Concelho de Paços de Ferreira, em 2017, o ex-autarca foi distinguido pelo Município com a medalha de honra municipal, grau ouro.

O município de Paços de Ferreira decretou três dias de luto municipal pela morte de Fernando Vasconcelos.