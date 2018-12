GNR procura donos de cão resgatado na A42

Ana Correia Costa Ontem às 23:29 Facebook

É branco e de porte pequeno o cão que foi resgatado na quarta-feira, em plena A42, perto de Freamunde, Paços de Ferreira, por militares do Comando Territorial do Porto da GNR, que agora tentam encontrar os donos do canídeo.

O animal, que não possui qualquer identificação, "estava completamente desorientado e bastante assustado devido ao trânsito intenso naquele local", descreve a Guarda Nacional Republicana na sua página oficial de Facebook, na qual apela aos seguidores que entrem em contacto com a instituição caso reconheçam o cão.

"A GNR já se encontra a desenvolver diligências para encontrar os seus donos, com a maior brevidade possível", esclarece a publicação da Guarda, que adianta, ainda, que "o canídeo já se encontra bem tratado e alimentado, à espera da sua família".