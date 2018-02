Homem de 72 anos morre em acidente em Paços de Ferreira

Ontem às 22:18 Facebook

Twitter

Um homem morreu, esta terça-feira, num acidente de viação que envolveu duas viaturas em Paços de Ferreira.

O acidente aconteceu cerca das 20 horas, na rua da Boavista, na freguesia de Ferreira, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.

A vítima mortal era o condutor de um dos veículos. Na segunda viatura seguia um casal, que não sofreu ferimentos.

No local do acidente, estiveram elementos da corporação de bombeiros de Paços de Ferreira, para além da equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa, que confirmou o óbito.