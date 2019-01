Homem ferido com gravidade após ser atropelado em Paços de Ferreira

Mónica Ferreira Hoje às 15:57 Facebook

Um homem de 61 anos ficou ferido com gravidade ao ser atropelado na manhã desta segunda-feira, na Rua da Lama, em Meixomil, no concelho de Paços de Ferreira. Do acidente resultou ainda um ferido ligeiro.

O acidente aconteceu perto das nove horas da manhã. Segundo o JN apurou, o condutor da viatura envolvida no acidente estava a fazer uma ultrapassagem quando terá sido encandeado pelo sol e embateu numa bicicleta que seguia na rua, em sentido contrário.

Com a violência do embate, o condutor da bicicleta foi projetado, caindo sobre uma mulher que seguia na berma da estrada.

O homem foi assistido no local pelos Bombeiros Voluntários de Paços de Ferreira e pela SIV de Santo Tirso. A mulher, que sofreu ferimentos ligeiros, foi assistida pela Cruz Vermelha de Frazão.

Foram ambos transportados para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.

A GNR de Paços de Ferreira esteve no local a tomar conta da ocorrência.