Idosa ferida com gravidade após atropelamento em Paços de Ferreira

Uma mulher com cerca de 80 anos ficou ferida com gravidade ao ser colhida por um carro, ao fim da tarde desta segunda-feira, na Rua de Brito Ferreira, em Ferreira, no concelho de Paços de Ferreira.

Ao que foi possível apurar, a idosa circulava na berma da estrada, quando foi colhida por uma viatura. Ficou politraumatizada, apresentando ainda um traumatismo cranioencefálico.

A idosa foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários de Freamunde e pela VMER de Guimarães e transportada, em estado grave, para o Hospital de São João, no Porto.

A GNR de Freamunde esteve no local a tomar conta da ocorrência.