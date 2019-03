Igreja dos Clérigos recebe Cátedra única

Ana Rodrigues Hoje às 12:52 Facebook

O Presidente da Câmara Municipal de Paços de Ferreira, Humberto Brito, vai oferecer a Cátedra Gravity Chair à Irmandade da Torre dos Clérigos, no Porto, ao final da tarde desta quinta-feira.

A cadeira será entregue ao final da tarde desta quinta-feira, numa cerimónia com início às 17.30 horas, na Igreja dos Clérigos, no Porto. A peça única, feita em mogno e ferro, revestida a folha de ouro, vai passar a ocupar o centro do altar da igreja.

O artigo foi concebido pelo designer luso-brasileiro Michael Marcondes e produzido por empresários pacenses, na sequência do projeto "The Best Furniture in the World", que junta a criatividade das marcas mundiais à capacidade produtiva das empresas de Paços de Ferreira.

O resultado alia uma forte expressão artística e espiritual, envolvendo o conhecimento ancestral das várias empresas envolvidas da Capital Europeia do Móvel.