Incêndio de grandes proporções destrói fábrica em Paços de Ferreira

Um incêndio de grandes proporções deflagrou na madrugada desta sexta-feira, numa fábrica de estofos, em Carvalhosa, no concelho de Paços de Ferreira.

O alerta foi dado minutos depois da 1 hora. "Quando chegamos ao local, encontramos a fábrica tomada pelas chamas, com muita matéria inflamável no interior, com uma carga térmica muito grande à base de estofos e estofos", afirmou ao JN António Barbosa, segundo comandante da corporação de Paços de Ferreira, acrescentando que a preocupação foi "evitar que as chamas passassem aos andares superiores do edifício".

O fogo destruiu a totalidade da cave do edifício da fábrica, composta por quatro andares, tendo o fumo danificado os restantes pisos.

O incêndio foi combatido por oito viaturas e 30 elementos das corporações de Paços de Ferreira, Freamunde e Lordelo. Ao início da manhã, dois carros dos Bombeiros pacenses encontravam-se ainda no local, de vigilância.