Menino de dez anos atropelado ao sair da escola em Paços de Ferreira

Uma criança foi atropelada, na tarde desta terça-feira, em frente à Escola EB 2,3 de Eiriz, em Paços de Ferreira.

Na sequência do acidente, o aluno, de dez anos de idade, sofreu ferimentos considerados graves e foi transportado para o Hospital São João, no Porto.

Segundo o JN apurou, o rapaz tinha saído do estabelecimento escolar quando, pelas 17.40 horas, foi colhido por um carro que circulava na estrada que liga Carvalhosa a Eiriz, freguesias do concelho pacense.

Devido ao choque, o aluno sofreu vários ferimentos e foi assistido, ainda no local, pelos bombeiros e, posteriormente, pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa. Em seguida, foi encaminhado para o Hospital São João, com um diagnóstico reservado devido à gravidade dos ferimentos.

A GNR tomou conta da ocorrência.