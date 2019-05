Milhares de alunos recriaram e viveram a história de Paços de Ferreira

Mónica Ferreira Hoje às 17:27 Facebook

O Parque Urbano da cidade de Paços de Ferreira foi palco de uma recriação histórica alusiva ao tempo castrejo e à época medieval.

A iniciativa, inserida no projeto educativo e que demonstrou o património, a arte e a cultura do concelho pacense, contou com a participação de cerca de 7 mil alunos do primeiro ciclo e do ensino secundário e profissional das escolas do concelho.

Ao longo de dois dias, no Parque Urbano, houve Dança das Ninfas, casamentos medievais, assalto à muralha, treino de guerreiros e jogos, além de outras atividades. Recriou-se os tempos castrejos e a época medieval e fez-se uma alusão aos ancestrais habitantes da Citânia de Sanfins, um dos mais emblemáticos castros do país e com a maior área arqueológica escavada do noroeste peninsular, localizado em Paços de Ferreira.

Os alunos protagonizaram momentos de teatro, musicais e performativos. Puseram as mãos no barro, no ferro e nos teares, para demonstrar as artes e os ofícios de antigamente e jogaram jogos tradicionais. Aprenderam a história e contaram-na a quem visitou o evento.

Paulo Sérgio Barbosa, vice-presidente da autarquia pacense e vereador com o pelouro da Educação, afirmou ao JN que esta foi "a grande atividade do projeto educativo deste ano", que reuniu o património a arte e a cultura do concelho. "Recriamos aqui a Rota do Românico, a Citânia de Sanfins e o Foral de Frazão. Com esta atividade envolvemos toda a comunidade educativa e a comunidade em geral, dando a conhecer aos mais novos a nossa história e o que de melhor se faz neste concelho".

A iniciativa foi realizada pela Câmara Municipal de Paços de Ferreira, em articulação com todos os agrupamentos de escolas do concelho e pela escola profissional Vértice.