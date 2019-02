Morreu secretário da Assembleia Municipal de Paços de Ferreira

Mónica Ferreira Hoje às 19:44 Facebook

Faleceu Ângelo Barbosa, o primeiro secretário da Assembleia Municipal de Paços de Ferreira.

O socialista, de 64 anos, sentiu-se mal na última sessão da Assembleia Municipal de Paços de Ferreira, reunida no dia 28 de dezembro de 2018. O presidente da mesa em exercício naquela sessão teve várias paragens cardiorrespiratórias, tendo sido assistido no local pelos Bombeiros Voluntários de Paços de Ferreira e pelo INEM e depois hospitalizado.

Esteve internado no Hospital Padre Américo, em Penafiel, tendo sido depois transferido para o Hospital de S. João, no Porto, onde foi submetido a uma intervenção cirúrgica. Apesar do sucesso da operação, o coração de Ângelo Barbosa não aguentou.

Ângelo Barbosa foi um dos principais responsáveis pela vitória do Partido Socialista em Paços de Ferreira, nas eleições autárquicas de 2017. Era primeiro secretário da Assembleia Municipal e fazia parte do secretariado do PS de Paços de Ferreira e da Comissão Política concelhia. Era natural de Figueiró. Casado, tinha dois filhos.

O funeral de Ângelo Barbosa deverá realizar-se este sábado, dia 2 de fevereiro, às 17 horas.

Em "reconhecimento por todo o serviço público prestado ao concelho", o presidente da Câmara Municipal de Paços de Ferreira decretou, em nome do Executivo, dois dias de luto municipal (1 e 2 de fevereiro de 2019), sendo colocada a meia haste a bandeira do Município nos Paços do Concelho.