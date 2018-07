Motociclista morreu em Paços de Ferreira

Roberto Bessa Moreira 28 Abril 2018 às 16:07 Facebook

Um motociclista morreu num acidente ocorrido, ao início da tarde deste sábado, em Paços de Ferreira. A vítima, com cerca de 40 anos, ainda foi assistido pelos bombeiros e equipas do INEM, mas o óbito foi declarado no local.

Segundo o JN apurou, o motociclista circulava na rua do Marco, em Meixomil, quando perdeu o controlo da moto de grande cilindrada. O embate foi violento e causou ferimentos graves no homem.

Ao local, começaram por acorrer os Bombeiros de Paços de Ferreira que, pouco depois, foram auxiliados pelas equipas da viatura médica de emergência e reanimação do Hospital de São João e da ambulância de Suporte Imediato de Vida de Santo Tirso. Porém, as manobras de reanimação efetuadas revelaram-se infrutíferas e a morte do motociclista foi declarada no local.