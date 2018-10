Mulher ferida com gravidade em atropelamento em Paços de Ferreira

Mónica Ferreira Hoje às 13:53 Facebook

Uma mulher de 69 anos ficou ferida com gravidade ao ser colhida por um carro, na manhã desta segunda-feira, na Rua Luís de Camões, no centro da cidade de Paços de Ferreira.

O atropelamento aconteceu pelas 9 horas da manhã, quando a mulher atravessava a rua, numa zona sem passadeira.

À chegada dos bombeiros, a sexagenária estava inconsciente e apresentava ferimentos internos graves. Foi assistida no local por uma equipa dos Bombeiros Voluntários de Paços de Ferreira e transportada para o Hospital de São João, no Porto, com o acompanhamento da VMER do Vale do Sousa.