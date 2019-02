Paços de Ferreira pôs as mãos na terra e plantou 150 árvores

Mónica Ferreira Hoje às 13:34 Facebook

A mata de S. Tiago da Serra, na freguesia de Ferreira, em Paços de Ferreira, ganhou 150 novas árvores, apadrinhadas pela comunidade, que agora fica com a responsabilidade de acompanhar o seu crescimento. Cada árvore plantada teve direito a uma espécie de bilhete de identidade com o nome pelo qual foi batizada pelos padrinhos.

Vilma Fonseca e Orlando Martins decidiram chamar Íris Beatriz à árvore que apadrinharam, juntando assim os nomes das filhas do casal, que também participaram na plantação. "Quisemos envolver as nossas filhas nesta iniciativa e por isso lhe demos este nome", disse Vilma ao JN, com o marido a sublinhar a "importância" do "contacto com a natureza" e da "noção de que é preciso preservar as florestas".

Também Ana Pacheco e o marido, Carlos Sousa, se juntaram à iniciativa com a filha. "Quisemos transmitir à nossa filha estes princípios da preservação da natureza, que se perderam ao longos dos anos", frisou Carlos, acrescentando que é essencial que se plantem mais árvores.

Castanheiros, carvalhos, pinheiros mansos e medronheiros foram algumas das espécies que foram colocadas na terra, no âmbito de uma iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Paços de Ferreira, em parceria com a Associação Para a Preservação da Nascente do Rio Ferreira e a Junta de Freguesia de Ferreira, inserida no Ano Municipal do Ambiente e Cidadania.

Finda a plantação, o balanço feito pela organização foi "muito positivo". "Foi a primeira iniciativa de reflorestação que realizámos e teve muita adesão", referiu Emília Leal, presidente da Associação Para a Preservação da Nascente do Rio Ferreira, salientando a presença de várias famílias e jovens. "Queremos continuar. Vamos fazer outras iniciativas como esta no futuro", garantiu.

Citações

Adriana Moreira, 15 anos

"Esta é uma boa causa. Precisamos de preservar o ambiente e é isso que estou aqui hoje a fazer. Vim plantar a árvores e agora vou tratar dela. Faço intenções de vir cá ver como cresce".

Paulo Ferreira, vereador Câmara Municipal de Paços de Ferreira

"Este é um trabalho que vamos continuar a fazer. Temo-lo feito ao longo dos anos e faz todo o sentido que o reforcemos este ano, que celebramos o Ano Municipal do Ambiente e Cidadania".