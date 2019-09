Três amigos morrem em violento despiste em Paços de Ferreira

Mónica Ferreira Hoje às 14:12 Facebook

Tiago Leal, Carlos Martins e Ricardo Santos foram os três amigos que perderam a vida na sequência de um violento acidente de viação que ocorreu ao início da madrugada deste sábado, na EN 207, em Frazão, no concelho de Paços de Ferreira. No carro seguiam ainda mais dois amigos, que ficaram feridos com gravidade.

O acidente aconteceu cerca das 00.30 horas quando o carro em que seguiam os cinco amigos - que circulava no sentido Seroa/Paços de Ferreira - entrou em despiste, embatendo violentamente contra um muro e capotando de seguida.

As vítimas foram assistidas no local pelos Bombeiros Voluntários de Paços de Ferreira, pela Cruz Vermelha de Frazão, pela SIV de Santo Tirso e pelas equipas da viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa e do Hospital de São João, no Porto. Tiago Leal, Carlos Martins e Ricardo Santos não resistiram à gravidade dos ferimentos e o óbito foi declarado no local.