Militar atingido com garrafa após jogo de futebol em Paços de Ferreira

Um militar do posto da GNR de Paços de Ferreira foi atingido na cabeça com uma garrafa, após um jogo de futebol que colocou em campo o Águias de Eiriz e o SC Freamunde, e que terminou com a vitória por um golo da equipa freamundense.

A GNR foi chamada ao Complexo Desportivo de Eiriz, em Paços de Ferreira, para por fim a conflitos que se geraram entre os adeptos das duas equipas, após o fim do jogo que marcou o arranque do campeonato da Divisão de Elite, da Associação de Futebol do Porto.

Depois da vitória do SC Freamunde por um golo, adeptos das duas equipas envolveram-se em confrontos, que obrigaram à intervenção das autoridades.

Um militar e um adepto ficaram feridos e tiveram que receber tratamento hospitalar.