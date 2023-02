Morreu Zeferino Barbosa, presidente dos Bombeiros Voluntários de Paços de Ferreira

Morreu este sábado, aos 69 anos, vítima de doença prolongada, Zeferino Barbosa, presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Paços de Ferreira.

O também empresário Zeferino Barbosa dedicou mais de 15 anos da sua vida à corporação, onde iniciou funções em 2008 como vice-presidente. Em janeiro de 2012 foi eleito presidente, cargo que desempenhou até à atualidade.

Em julho do ano passado, no âmbito das celebrações do 91.º aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Paços de Ferreira, recebeu a Medalha de Serviços Distintos de Grau Ouro da Liga dos Bombeiros, uma medalha que distinguiu as suas "capacidades de liderança e humanas", assim como o "amor" à causa dos bombeiros de Paços de Ferreira. Recebeu ainda, da Câmara Municipal, no dia 6 de novembro de 2018, a Medalha de Altruísmo e Mérito Municipal em grau Ouro.

PUB

O corpo de Zeferino Barbosa estará em câmara ardente a partir da tarde de sábado no quartel dos Bombeiros Voluntários de Paços de Ferreira, até às 12 horas de amanhã, altura em que seguirá numa viatura da corporação até à Capela Mortuária de Penamaior. O funeral será às 15h00.

Em "memória e homenagem" a Zeferino Barbosa, o Presidente da Câmara Municipal, Humberto Brito, decretou Dia de Luto Municipal, o dia de amanhã, domingo, 12 de fevereiro.