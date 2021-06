Motociclista morre após colisão com carrinha em Paços de Ferreira

Mónica Ferreira Hoje às 21:06 Facebook

Um motociclista de 55 anos morreu ao início da noite desta quarta-feira, na sequência de uma colisão entre a mota que conduzia e uma carrinha ligeira de mercadorias, em Carvalhosa, no concelho de Paços de Ferreira.

A vítima foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários de Paços de Ferreira e pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

No local do acidente esteve uma patrulha da GNR de Paços de Ferreira, assim como o Núcleo de Investigação Criminal em Acidentes de Viação, que investiga agora o acidente.