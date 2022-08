Motociclista morre em colisão com trator em Paços de Ferreira

Um homem de 68 anos morreu, esta quarta-feira à tarde, quando a motorizada que conduzia embateu contra um trator, em Frazão, no concelho de Paços de Ferreira.

Ao que o JN apurou, o acidente aconteceu no cruzamento da Rua do Carvalho com a Rua Adolfo Bentes, quando o motociclista se enfaixou debaixo de um trator de grandes dimensões.

Com a violência do embate, o homem de 68 anos, residente em Modelos, Paços de Ferreira, ficou ferido com gravidade.

Ainda foi assistido no local por elementos da delegação de Frazão da Cruz Vermelha Portuguesa, mas não resistiu. O corpo do homem foi transportado para o Instituto de Medicina Legal do Hospital Padre Américo, em Penafiel.

A GNR de Paços de Ferreira esteve no local a tomar conta da ocorrência.