Motociclista morre num choque frontal em Paços de Ferreira

Um homem de 57 anos perdeu a vida na sequência de um acidente de viação ocorrido na manhã desta segunda-feira, na Rua Nossa Senhora do Rosário, em Carvalhosa, Paços de Ferreira.

O acidente aconteceu poucos minutos antes das oito horas da manhã e envolveu um veículo ligeiro e um motociclo, que colidiram frontalmente. Com a violência do embate, o motociclista foi projetado e ficou ferido com gravidade, acabando por morrer.

À chegada dos Bombeiros Voluntários de Freamunde, a vítima estava em paragem cardiorrespiratória. Foram efetuadas manobras de reanimação, mas não foi possível reverter o quadro e o óbito foi declarado no local pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa.

No local esteve ainda a equipa do suporte imediato de vida (SIV) de Santo Tirso e a GNR de Paços de Ferreira e Freamunde.

Do acidente resultou ainda um ferido ligeiro, uma mulher de 24 anos, que conduzia a viatura. Foi transportada para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.