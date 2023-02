Mulher de 65 anos morre após ser atingida por árvore em Paços de Ferreira

Uma mulher de 65 anos morreu na tarde desta segunda-feira, ao ser atingida por uma árvore de médio porte, em Seroa, no concelho de Paços de Ferreira.

Ao que o JN apurou, a mulher estava no monte na companhia do marido. O homem estaria a cortar uma árvore de médio porte, que acabou por atingir a mulher.

Quando os Bombeiros Voluntários de Paços de Ferreira chegaram ao local, a sexagenária encontrava-se em paragem cardiorrespiratória, debaixo da árvore. "Retiramos a árvore de cima da vítima e demos início às manobras de reanimação até à chegada do apoio diferenciado", relatou ao JN António Barbosa, segundo comandante dos Bombeiros Voluntários de Paços de Ferreira.

Apesar dos esforços dos Bombeiros, assim como das equipas da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Vale do Sousa e do suporte imediato de vida de Valongo, a mulher não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu.

Para o local foi ainda mobilizada uma equipa da Unidade Móvel de Intervenção Psicológica de Emergência do INEM, para prestar apoio à família, assim como uma patrulha da GNR de Paços de Ferreira.