Paços de Ferreira lança Linha para apoiar comunidade

A autarquia de Paços de Ferreira lançou uma Linha de Solidariedade Municipal, que pode ser usada por todos aqueles que queiram ajudar o município ao nível de equipamentos de proteção individual e bens alimentares, que serão usados para apoiar os mais afetados com o novo coronavírus.

300 400 900 | 300 400 901 | 300 400 902

São estes os três números da Linha de Solidariedade Municipal lançada pela autarquia pacense, "através da qual todos aqueles que estejam em condições de nos ajudar a ajudar, o possam fazer, entrando em contacto connosco, de forma a que se possa articular, em segurança, a recolha dos equipamentos ora solicitados".

Segundo a autarquia, ao longo dos últimos dias têm sido adquiridas centenas de equipamentos de proteção individual, designadamente batas, máscaras, luvas, entre outro, "equipamentos fundamentais para o trabalho que já está a ser feito, no terreno, quer pelas equipas municipais, quer também pelos Bombeiros Voluntários, IPSS, entre outras instituições do concelho".

Além dos equipamentos, têm sido também adquiridos bens alimentares, que podem depois ajudar as famílias mais carenciadas, designadamente aquelas que possam vir a ficar infetadas com o COVID-19.

"Assim, apelamos a todos os nossos cidadãos e empresas para serem ainda mais solidários, num momento tão difícil e inédito como aquele que vivemos hoje no concelho, no país e no mundo", rematou a autarquia.