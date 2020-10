Paços de Ferreira regista mais de 150 novos casos de covid-19 em três dias

Mónica Ferreira Hoje às 19:05 Facebook

Nos últimos três dias, o concelho de Paços de Ferreira registou mais de 150 novas infeções por covid-19.

Depois de o último boletim da Direção Geral de Saúde ter dado conta de que em Paços de Ferreira se registou um aumento de 70 novos casos de covid-19 na semana entre 27 de setembro e 4 de outubro, totalizando assim 614 casos desde o início da pandemia, os números continuam em crescendo. Segundo dados a que o JN teve acesso, em Paços de Ferreira, entre os dias 5 e 7 de outubro, mais de 150 pessoas foram infetadas com o novo coronavírus.

Dos concelhos da região, Paços de Ferreira é o que tem registado o maior aumento ao nível dos novos casos, sendo também aquele que totaliza o maior número de infeções desde o início da pandemia. A última atualização da DGS dava conta de 614 infeções, mas o JN sabe que esse número é superior e já ultrapassou os 800 casos.

Autarquia preocupada

Confrontada com o aumento do número de casos no concelho de Paços de Ferreira, fonte da Administração Regional de Saúde do Norte, disse ao JN que a Saúde Pública e os Agrupamentos de Centros de Saúde estão a desenvolver o seu trabalho de forma exaustiva de forma a tentar mitigar esta evolução. Alertou ainda que é necessário que todos, incluindo a população, acolham e cumpram as orientações que lhe são transmitidas pela Direção Geral de Saúde.

Face ao aumento do número de casos no concelho, fonte da autarquia avançou que a Câmara Municipal contactou a Saúde Pública local, a Administração Regional de Saúde (ARS) Norte e a Proteção Civil distrital e o Ministério da Saúde, para dar nota da sua preocupação com a situação vivida no concelho aguardando indicação de eventuais medidas complementares às já foram tomadas para mitigar a propagação do vírus no concelho.

A autarquia lança ainda um apelo à população para cumprir com as regras emanadas da DGS para contenção da pandemia.