Pároco de Freamunde e Raimonda infetado com coronavírus

O padre Manuel Brito, pároco das paróquias de Freamunde e Raimonda, no concelho de Paços de Ferreira, testou positivo à covid-19. O anúncio foi feito pelo próprio, através das redes sociais das paróquias.

"Depois de ter realizado o teste, tenho o dever de vos informar que testei positivo. Ao longo deste tempo de pandemia procurei tomar sempre todas as medidas de proteção para evitar contaminação, respeitando a minha saúde e a dos outros. Nos próximos dias irei estar em isolamento", escreveu aos paroquianos, nas redes sociais das paróquias a que preside.

O padre Manuel Brito, que assinala esta quinta-feira 25 anos de sacerdócio, data que seria comemorada com uma celebração na Igreja do Divino Salvador, em Freamunde, disse ainda que decidiu realizar o teste depois de o irmão, Humberto Brito, presidente da Câmara Municipal de Paços de Ferreira, ter testado positivo à covid-19 e de ter almoçado em família no passado domingo.

"Nesta hora de provação confio-me a Deus e peço a vossa oração. Que o Senhor a todos nos abençoe e proteja", apelou.