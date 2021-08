PS quer "continuar a mudança" e PSD acabar com "gestão absolutista" em Paços de Ferreira

Fernanda Pinto Hoje às 09:57 Facebook

Humberto Brito quer resgatar a concessão de água em Paços de Ferreira. Alexandre Costa aponta para a habitação.

Quando foi eleito presidente da Câmara de Paços de Ferreira, há oito anos, pelo PS, Humberto Brito acabou com um ciclo de 37 anos de governação do PSD. Nas últimas autárquicas, foi reeleito com 64,76% de votos, elegendo mais um vereador, e recandidata-se a um terceiro e último mandato, para "continuar a mudança positiva". Mas a recandidatura não foi isenta de polémica, com a distrital do partido a avocar o processo autárquico devido "à conflitualidade interna" entre o candidato e a comissão política. À procura de recuperar o município, os social-democratas apresentam Alexandre Costa, líder da Concelhia do PSD, como candidato. Em 2017, o partido ficou-se pelos 29% dos votos.

Na corrida estão ainda o empresário João Paulo Carvalho, pela CDU, a advogada Cátia Teixeira Santos, pelo Chega, e o advogado Ludgero Pereira, um independente apoiado pelo CDS-PP.