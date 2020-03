Roupa e comida ficaram à porta na prisão de Paços de Ferreira. Famílias indignadas

Mónica Ferreira Hoje às 12:04 Facebook

Familiares de alguns reclusos da prisão de Paços de Ferreira ficaram à porta do estabelecimento na manhã deste domingo depois do anúncio da suspensão das visitas, devido ao surto do novo coronavírus.

As famílias foram apanhadas de surpresa quando se deslocaram à prisão para a habitual visita de domingo e não puderam deixar sacos com roupa e comida.

Confrontados com a situação, os familiares mostraram a sua indignação, mas, por ordem dos guardas prisionais, tiveram de abandonar o local.

Foram temporariamente suspensas visitas a hospitais, lares e prisões na região Norte. O objetivo é retardar a evolução do surto do coronavírus.