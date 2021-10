Nove trabalhadores feridos numa colisão em Paços de Ferreira

Mónica Ferreira Hoje às 19:07, atualizado às 19:16 Facebook

Nove trabalhadores da construção civil ficaram feridos, na sequência de uma colisão ocorrida ao fim da tarde desta quinta-feira, na A42, em Ferreira, Paços de Ferreira.

Ao que o JN apurou, o acidente ocorreu no sentido Frazão/Paços de Ferreira, quando duas viaturas ligeiras de passageiros colidiram.

Do acidente resultaram nove feridos, trabalhadores da construção civil, que seguiam nas carrinhas envolvidas na colisão.

As vítimas foram assistidas pelos Bombeiros Voluntários de Paços de Ferreira - que mobilizaram para o local 16 elementos, apoiados por seis veículos - assim como pelas equipas da viatura médica de emergência e reanimação do Hospital de São João, no Porto e do suporte imediato de vida de Santo Tirso.

Cinco delas foram transportadas para o Hospital Padre Américo, em Penafiel, com ferimentos considerados ligeiros. Os restantes feridos foram apenas assistidos no local, não tendo necessitado de tratamento hospitalar.

Ao local acorreu ainda a Brigada de Trânsito do Porto.