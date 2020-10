Seis utentes e nove funcionários do Lar da Misericórdia de Paços de Ferreira infetados

Mónica Ferreira Hoje às 14:45 Facebook

Foi identificado um surto de covid-19 no Lar da Santa Casa da Misericórdia de Paços de Ferreira, estando infetados com o novo coronavírus seis utentes e nove funcionários da instituição.

O primeiro caso positivo foi detetado numa funcionária, que realizou o teste para ser submetida a uma intervenção cirúrgica. Depois, foram realizados testes aos 60 utentes e a cerca de 50 funcionários da instituição, tendo sido detetados 15 casos de infeção, seis entre os utentes e nove entre os funcionários. Encontram-se todos assintomáticos.

Segundo fonte próxima das autoridades de saúde local, o surto foi um dos assuntos discutidos na Comissão Municipal, reunida esta quarta-feira, tendo ficado decidido ativar o edifício Vila Maria (um edifício da instituição junto ao lar). onde serão colocados cinco dos seis utentes infetados, visto um deles ter sido hospitalizado, por precaução.

Neste momento, o lar encontra-se em confinamento institucional, tendo sido já solicitada ao Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) a desinfeção do edifício.

O JN sabe que o concelho de Paços de Ferreira já ultrapassou os mil infetados por covid-19, sendo o concelho da região do Vale do Sousa que tem registado os maiores aumentos diários de casos positivos. Este aumento foi um dos assuntos abordados na reunião da Comissão Municipal, que passa agora a reunir semanalmente para acompanhar a evolução da pandemia no município.