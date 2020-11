Surto no lar da Santa Casa de Paços de Ferreira: 60 infetados

Mónica Ferreira Hoje às 16:02 Facebook

Há 46 utentes e 14 funcionários da Santa Casa da Misericórdia de Paços de Ferreira (SCMPF) que testaram positivo ao novo coronavírus.

Em comunicado, a instituição dá conta de que a última testagem, realizada a 26 de outubro, revelou que, dos 58 utentes da Estrutura Residencial para Idosos (ERPI), 46 estavam infetados - quatro foram internados em unidades hospitalares - registando-se ainda três óbitos, um por doença súbita e dois por pneumonia. "Estes três idosos já tinham antecedentes clínicos relevantes", indicou a SCMPF.

A entidade adiantou ainda que, dos 39 profissionais que trabalham no lar, 14 estão infetados. Três destes funcionários já regressam no final da semana ao trabalho e os restantes "deverão regressar no final da próxima semana". Três colaboradores estão a cumprir isolamento profilático.

Conjunto de medidas tomadas permitiu "conter o surto"

A instituição indicou ainda que, no âmbito da cooperação com o Serviço Municipal de Proteção Civil, "foram realizadas várias ações", como a revisão e atualização do plano de contingência, a instalação de camas para a criação de condições de isolamento institucional e a descontaminação das instalações, levadas a cabo pelo Elemento NBQ do Exército.

Segundo a Misericórdia, foram ainda realizadas desinfeções complementares pelos Bombeiros Voluntários de Freamunde, e houve um reforço das equipas de cuidadores com cinco elementos provenientes das Brigadas de Emergência da Segurança Social, bem como da entrega de equipamentos de proteção individual por parte da autarquia de Paços de Ferreira.

"Todo este conjunto de medidas foram tomadas em estreita articulação com várias entidades e permitiu conter o surto, isolar em segurança os utentes negativos, bem como aumentar a segurança das equipas nos cuidados aos utentes positivos", rematou a instituição.