Tapetes nas festas de Freamunde revelam orgulho

Comunidade de cidade do ​​​​​concelho de Paços de Ferreira unida em tradição de décadas das Sebastianas.

"É com muito orgulho e vaidade que fazemos o tapete na nossa rua". As palavras são de Aurora Marques, conhecido como "Aurora Bica", que cumpriu ontem na cidade de Freamunde, em Paços de Ferreira, uma tradição de família e participou na realização do tapete por onde passou a procissão em honra de São Sebastião.

Este foi o momento alto religioso das Sebastianas, uma festa que decorre há cerca de uma semana e que, este ano, deverá acolher mais de meio milhão de visitantes. Termina amanhã.