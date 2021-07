Trabalhador morre ao cair de um telhado em Paços de Ferreira

Mónica Ferreira Ontem às 22:38 Facebook

Um operário da construção civil, de 51 anos, morreu ao fim da tarde desta segunda-feira, depois de ter caído do telhado de uma habitação, de uma altura de cerca de seis metros, em Arreigada, Paços de Ferreira.

O homem, residente em Lordelo, no concelho de Paredes, estava a realizar obras de recuperação de um telhado numa habitação quando caiu.

A vítima entrou em paragem cardiorrespiratória e foi assistida no local por elementos da delegação de Vilela da Cruz Vermelha e pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e o óbito foi declarado no local.