Vão a casa de idosos com alertas sobre risco de salamandras

Acidente com sénior levou a lançar campanha para a proteção do frio e prevenção de acidentes com equipamentos de aquecimento.

"A minha preocupação está na salamandra. Quem é que a acende?", pergunta Andreia Carvalho, da Proteção Civil de Paços de Ferreira, a Otília Quintela, de 83 anos. É a filha, garante a mulher de Freamunde. Mas, lá confessa: "Às vezes ponho um cavaquinho no lume. Se estiver fumo abro a janela, se não estiver não abro. Até adormeço aqui no sofá", brinca.

Só que o caso não é para brincadeiras. "Quando está a arder a salamandra liberta gases e, quando não há uma janela ou porta entreaberta, não saem, por isso dá sono. É um sinal de perigo. Pode dar dor de cabeça, sonolência e até desmaios. Deve haver sempre forma de circular ar", apela.