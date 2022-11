Viu o Freamunde na internet e veio de França para jogar

Mónica Ferreira Hoje às 20:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Jovem gabonês apareceu sem avisar. Quer ser futebolista mas presidente diz que não há condições para ficar no clube

Bamba Faal sonha ser jogador de futebol. E para marcar "golo" na vida, o jovem africano de 19 anos, natural do Gâmbia, meteu-se num autocarro e rumou de França, onde reside, até Freamunde, em Paços de Ferreira, e bateu à porta do clube local, a dizer que queria jogar futebol. Agora, o clube não sabe o que fazer com o aspirante a jogador e pediu ajuda ao serviço social da Câmara de Paços de Ferreira.

"Ligaram-me na tarde de sábado a dizer que estava lá um jogador para jogar no Freamunde. Mas eu não tinha contratado ninguém e, por isso, foi uma surpresa absoluta a chegada de um reforço não encomendado", contou esta quinta-feira ao JN Hernâni Cardoso, presidente do Sport Clube de Freamunde.