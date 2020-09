Abóbora de 357 quilos entra em concurso de gigantes em Paredes

Fernanda Pinto Hoje às 13:35 Facebook

Vencedores da segunda edição de "O maior da minha aldeia" são conhecidos este sábado. São 55 a disputar prémio.

No ano passado, Luís Barbosa participou na 1.ª edição do Concurso Internacional "O maior da minha Aldeia", em Paredes. Produziu uma abóbora de 205 quilos. O bichinho ficou e, este ano, voltou à competição, cumprindo a meta: superar-se. A abóbora tem 357,5 quilos e será uma das maiores produzidas no concelho.

Este ano, estão a concurso 55 participantes. Devido à pandemia, o formato é diferente da edição anterior. As pesagens já foram feitas e os resultados são divulgados hoje.