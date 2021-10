Abóbora de 699 quilos vence concurso em Paredes

Fernanda Pinto Hoje às 15:54 Facebook

O produtor algarvio, José Rui Santos, foi o grande vencedor do III Concurso Internacional de Hortícolas Gigantes "O Maior da Minha Aldeia", promovido pela Câmara Municipal de Paredes e homologado pelo GPC - Great Pumpkin Commonwealth, ao apresentar a maior abóbora em concurso, com 699 quilos.

José Rui Santos, de Paderne, já tinha vencido a competição no ano passado, com uma abóbora de 696 quilos. Este ano, o mesmo produtor venceu ainda na categoria de maior melão - 15,5 quilos - e teve a segunda maior melancia a concurso - 78 quilos.

Ainda na competição das maiores abóboras, Adriano Faustino, de Peniche, conquistou o segundo lugar, com uma abóbora de 590 quilos e Manuel Coelho, da Maia, o terceiro com uma de 396 quilos.

A maior abóbora de Paredes foi produzida por José Caetano e tinha 323 quilos. Luís Filipe Barbosa com uma abóbora de 302 quilos e João Cardoso e Luís Barbosa com abóboras de 271 quilos completaram o pódio concelhio.

A melancia que arrecadou o primeiro prémio tinha 79,5 quilos e foi produzida por Guiberto Fernandes. Já Manuel Coelho venceu a competição de maior tomate com um de 1,240 quilos.

Os prémios foram entregues este domingo na Senhora do Salto, em Aguiar de Sousa.

No total, esta edição do concurso contou com 64 participantes, sendo 48 produtores do concelho de Paredes. Os vencedores receberam prémios monetários entre os 50 e os 1000 euros.

Recorde-se que o concurso "O Maior da Minha Aldeia", insere-se no projeto "Cá Paredes", que visa o desenvolvimento das freguesias do sul do concelho de Paredes e que tem "como principais objetivos o crescimento económico, desenvolvimento social e valorização ambiental do território através de projetos estruturantes nas áreas do Turismo e Agroalimentar".

Nesta competição em particular são premiados os produtos hortofrutícolas de maior peso, com o objetivo de dar visibilidade aos produtores e produções locais e estimular ainda o interesse das populações na agricultura sustentável.