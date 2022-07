Acidente obriga ao corte da A42 em Gandra

Um acidente de viação obrigou ao corte da A42, no sentido Gandra (no concelho de Paredes) e Campo (Valongo). Os Bombeiros estão a proceder ao socorro dos dois feridos resultantes do acidente.

O acidente - uma colisão entre duas viaturas ligeiras - aconteceu na freguesia paredense de Gandra, ao quilómetro 26,3 da A42 e a via foi cortada pelas autoridades, pelo facto de uma das viaturas se encontrar capotada no meio da faixa de rodagem.

Da colisão resultaram dois feridos ligeiros, assistidos no local pelos Bombeiros Voluntários de Rebordosa - que mobilizaram para o local nove elementos, apoiados por três veículos.

Um dos feridos foi transportado para o Hospital Padre Américo, em Penafiel. O outro, não teve necessidade de receber tratamento hospitalar.

A estrada continua cortada, devido aos trabalhos de remoção das viaturas.