Adjudicada obra do auditório municipal de Paredes

Fernanda Pinto Hoje às 15:45 Facebook

Twitter

Partilhar

Foi aprovada, por unanimidade, em reunião de Câmara, a adjudicação da obra de reabilitação do antigo edifício da adega cooperativa para construção do auditório municipal e centro de congressos de Paredes. O processo foi alvo de concurso internacional e o valor da empreitada ficou fixado em cerca de 6,3 milhões de euros. Segundo a proposta, o prazo de execução é de 700 dias.

O executivo e vereadores do PSD aprovaram, ainda, também por unanimidade, um empréstimo de médio e longo prazo ao abrigo da Linha BEI PT 2020 - Autarquias até ao montante máximo de aproximadamente 3,3 milhões de euros, valor que corresponde ao financiamento do investimento total municipal não comparticipado para a construção do auditório, uma obra financiada em parte por fundos comunitários. Trata-se de um empréstimo a 15 anos sem juros.

O auditório incluirá duas grandes áreas divididas por uma zona pública, que engloba um auditório com 500 lugares e foyers, e outra zona privada, constituída pelos camarins, zona técnica de apoio ao espaço de espetáculo e área administrativa.