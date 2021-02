Alunos carenciados de Paredes recebem refeições

Fernanda Pinto Hoje às 16:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Mesmo com as aulas suspensas, há 164 alunos carenciados de Paredes apoiados com refeições escolares. A Câmara está a garantir que estas crianças e jovens, beneficiários da ação social escolar, ou seja, com escalão "A" e "B", recebem o almoço em casa ou o levantam nas escolas ou em instituições.

Segundo a Autarquia, os alunos foram sinalizados pelos respetivos agrupamentos de escolas.

As refeições são confecionadas por cinco instituições, espalhadas pelo concelho, sendo que estas fazem a entrega porta a porta. "Noutros casos, as refeições são levantadas pelas famílias diretamente nas instituições ou na escola do agrupamento que se encontra destacada como escola de acolhimento", explica a Autarquia, dizendo que tem também duas viaturas a garantir a entrega destas refeições que são colocadas em embalagens descartáveis e transportadas em caixas herméticas para que cheguem aos alunos com qualidade.