Aos 137 anos, bombeiros têm novas camaratas

Bombeiros de Paredes inauguram esta quinta-feira nova base logística.

Os Bombeiros de Paredes assinalam, esta quinta-feira, os 137 anos de existência com a inauguração da obra de requalificação da Base de Apoio Logístico (BAL), um investimento de cerca de 90 mil euros.

O espaço, que tem capacidade para receber até 100 elementos e que dá apoio a centenas de operacionais do distrito e também do país, sobretudo no período de verão, foi dotado de melhores condições e ganhou com cinco novas camaratas, balneários e sanitários, explicam o presidente da direção, Carlos Silva, e o comandante da corporação, José Morais.

Nos últimos quatro anos, a BAL acolheu 1700 dormidas e forneceu 5397 refeições.