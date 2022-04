Arquitetos de Paredes entre os melhores da Europa

Henrique Marques e Rui Dinis integram lista do Prémio Europeu de Arquitetura e Design sub 40.

Dois profissionais de Paredes integram a lista dos melhores arquitetos e designers da Europa com menos de 40 anos. Henrique Marques e Rui Dinis, fundadores do ateliê Spaceworkers, foram distinguidos com o Prémio Europeu de Arquitetura e Design sub 40 (Europe 40 under 40 Architecture & Design Award 2021 - 2022), promovido pelo Centro Europeu de Arquitetura, Arte de Design e Estúdios Urbanos com o Chicago Athenaeum: Museu de Arquitetura e Design.



Trata-se de um galardão que distingue "as figuras mais promissoras" e "emergentes" na arquitetura e design. Os premiados são de países como Albânia, Áustria, Espanha, França, Grécia, Holanda, Irlanda, Itália, Polónia, Portugal, Rússia e Turquia. Em Portugal, além do Spaceworkers, foi galardoado o gabinete Martins Afonso Ateliê de Design.



Todos os projetos vencedores serão expostos na "40 Young European Architects with New Visions", em dezembro, no Centro Europeu, em Atenas, na Grécia.



"Há já alguns anos que andávamos para nos candidatar e este era o último ano [2021] em que o podíamos fazer. Achámos que o trabalho que temos feito contribui para democratizar a arquitetura na nossa terra e para que olhem para ela de forma diferente", explicam os arquitetos.

Henrique Marques e Rui Dinis encaram este "reconhecimento" como uma "motivação para continuar". Apesar de já terem outros prémios, este tem uma relevância diferente: "Este é um reconhecimento da classe".



O ateliê que dirigem tem acima de 100 projetos concluídos e cerca de 25 obras, públicas e privadas, em curso, estando a trabalhar em mais cerca de 35 projetos. Destacam, pelo impacto na vila e pela transformação iniciada, o do Centro de Interpretação do Românico, em Lousada, um dos primeiros projetos públicos realizados, além da Casa Cabo de Vila, em Paredes, uma casa privada também já premiada.



A maioria das obras está no Vale do Sousa e Grande Porto, mas há por todo o país.