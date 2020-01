Bombeiro de folga salva homem de morrer engasgado

Roberto Bessa Moreira Hoje às 02:00, atualizado às 09:06 Facebook

Valdir Ferreira, 35 anos, salvou um homem de uma morte certa quando, no domingo, estava a almoçar tranquilamente com a família num restaurante.

Entre mesas e cadeiras, este voluntário nos Bombeiros de Cete aplicou as técnicas de socorro apreendidas na corporação do concelho de Paredes para reverter uma paragem cardiorrespiratória de um cliente do espaço de restauração, que se engasgou quando estava a meio da refeição.

A vítima, de 69 anos, chegaria ao hospital ainda inanimada, mas, devido à assistência prestada por Valdir Ferreira, com o coração a bater.

Tudo aconteceu poucos minutos depois das 13 horas, quando o bombeiro estava, juntamente com a família, no restaurante Sousa, em Penafiel. "A minha mulher alertou-me para o que se estava a passar numa das mesas mais próximas. Quando lá cheguei, um senhor estava debruçado sobre a mesa, com a via aérea obstruída", recorda.

