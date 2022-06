Bombeiros Voluntários de Rebordosa sagram-se Campeões Nacionais de Manobras

Os Bombeiros Voluntários de Rebordosa, no concelho de Paredes, sagraram-se Campeões Nacionais de Manobras, no 39.º e 40.º Concurso Nacional de Manobras, que decorreu este fim de semana na Quarteira, Algarve. O evento contou com a participação de cerca de 300 bombeiros de 26 corporações do país.

Na competição, o primeiro lugar do pódio foi alcançado pelas equipas de Cadetes Masculinos e Femininos da corporação, que conquistou ainda o segundo lugar nas equipas A, Masculinos e Femininos, compostas por bombeiros com idades entre os 18 e os 30 anos.

Depois da conquista do título de Campeões Nacionais de Manobras, as equipas Cadetes Femininos, Masculinos e Equipa A Feminina da corporação de Rebordosa vão marcar presença nas competições Internacionais organizadas pelo ​​​​​​​CTIF (The International Association of Fire and Rescue Services), que vão decorrer na Eslovénia, entre os dias 17 a 24 de julho.