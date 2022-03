Câmara de Paredes constrói edifício para escola superior privada

Fernanda Pinto Hoje às 15:50 Facebook

A Câmara de Paredes vai construir um edifício de raiz, num investimento de cerca de dois milhões de euros, para ter a Escola Superior de Tecnologias da Saúde do Tâmega e Sousa, da CESPU - Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário, no centro da cidade. A meta é que a obra avance ainda este ano e esteja concluída em setembro de 2023. Esta nova escola superior deverá contar com pelo menos 300 alunos, avança a Autarquia.

O edifício vai nascer numa parcela de terreno propriedade da CESPU, junto ao Parque da Cidade de Paredes. Ficará ao lado do hospital veterinário da instituição, que já está em construção e que visa dar suporte ao mestrado de Medicina Veterinária. Prevê-se que esteja concluído no início do próximo ano letivo, antecipa o presidente da Câmara de Paredes ao JN.

"Ao lado dessa parcela, vai nascer a Escola Superior de Tecnologias da Saúde do Tâmega e Sousa que, numa primeira fase, irá ministrar cinco cursos, entre eles Fisioterapia, Prótese Dentária, Ciências Biomédicas", refere Alexandre Almeida.