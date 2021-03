Câmara de Paredes oferece transporte para centro de vacinação

Adriana Castro Hoje às 18:09 Facebook

A deslocação até ao centro de vacinação de Paredes, instalado no Pavilhão Rota dos Móveis, em Lordelo, vai ser assegurado pela Câmara aos munícipes que necessitem desse apoio.

O apoio no transporte, esclarece a Autarquia, pode ser solicitado pelo 925 482 888, das 9 horas às 17 horas, de segunda a sexta-feira. O espaço dispõe de quatro postos de vacinação, zona de recobro, acolhimento, espera e gabinete médico e foi adaptado pela autarquia, com o acompanhamento do ACeS Tâmega II - Vale do Sousa Sul.

O centro de vacinação de Paredes abre esta terça-feira.