Câmara de Paredes tem 500 mil euros para apoiar famílias e empresas

A Câmara de Paredes anunciou um Plano de Apoio à Economia Local, de 500 mil euros, para os próximos três meses, com medidas para atenuar o impacto económico da pandemia Covid-19 nas famílias e empresas.

Segundo o autarca Alexandre Almeida, "as medidas serão reavaliadas no final do trimestre e poderão ser renovadas, e outras poderão ser entretanto tomadas".

No apoio às famílias há a destacar a devolução a 100% da tarifa do lixo e da tarifa fixa da água e saneamento, enquanto que na habitação social há a possibilidade de pagar as rendas em prestações, sem juros.

Estas medidas destinam-se a quem "veja os seus rendimentos reduzidos por força do lay-off ou desemprego em função da pandemia".

A Autarquia vai reforçar as verbas para o apoio social a medicamentos, para o apoio ao nível de cabazes de alimentação e para os apoios sociais pontuais, como a ajuda no pagamento de energia, por exemplo.

Para o ramo empresarial está prevista a devolução a 100% da tarifa de lixo nos próximos três meses às empresas que encerrem devido à pandemia. As que fecharem terão ainda acesso à devolução a 100% da tarifa fixa da água e saneamento.

A Câmara de Paredes propõe-se a devolver a derrama de 2019, a pagar este ano, às empresas com volume de faturação até 150 mil euros.

Será também dada isenção das taxas de publicidade e de ocupação do solo nos próximos três meses, ficando os feirantes isentos da taxa por igual período.

Alguns destes apoios têm de ser pedidos através de requerimento.

O Município vai manter o apoio financeiro de 750 euros mensais às instituições particulares de solidariedade social, alargando-o às corporações de bombeiros e delegações da Cruz Vermelha que "estão a colaborar com a Câmara na desinfeção do concelho e no apoio aos idosos sem retaguarda familiar".

Estas entidades também terão os seus subsídios anuais antecipados. O mesmo acontecerá com os apoios às associações desportivas e culturais. Às instituições será dado apoio em materiais de desinfeção e proteção individual.

A Câmara também vai apoiar os alunos de Paredes que possam estar em risco de exclusão por falta de meios informáticos.