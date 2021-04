Carro despista-se e cai em campo em Paredes

Mónica Ferreira Hoje às 21:39 Facebook

Duas pessoas sofreram ferimentos ligeiros, quando o carro em que seguiam entrou em despiste e caiu num campo, ao início da noite desta quinta-feira, em Vilela, no concelho de Paredes.

Ao que o JN apurou, o carro entrou em despiste, acabando por ficar imobilizado após cair num campo e deixando encarcerados os dois ocupantes da viatura.

As vítimas foram retiradas da viatura pelos Bombeiros Voluntários de Rebordosa e assistidas no local pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa. Foram posteriormente transportados para o Hospital Padre Américo, em Penafiel, com ferimentos considerados ligeiros.