CDS quer saber se Câmara de Paredes já tem parecer da ERSAR

O CDS quer saber se a Câmara Municipal de Paredes já tem na sua posse o parecer da ERSAR - Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos sobre o processo de municipalização dos serviços de água e saneamento em curso no concelho, no seguimento do resgate da concessão.

"Se sim, quais são os termos do parecer e porque não o tornou público? Se não, como avançou para o processo de municipalização e para o endividamento da autarquia sem o parecer da ERSAR?", questiona a comissão política do CDS-Paredes, referindo-se ao pedido de empréstimo de 21 milhões de euros que está a decorrer.

Contactado, o Município informa que o processo do empréstimo fica concluído no final deste mês e que "no início de abril, será comunicado à comissão de acompanhamento, onde estão representados todos os partidos, o resultado e fará um ponto de situação sobre o resgate e a criação dos serviços municipalizados".