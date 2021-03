Adriana Castro Hoje às 15:53 Facebook

Instalado no Pavilhão Rota dos Móveis, em Lordelo, Paredes, o centro de vacinação do concelho, que abriu esta terça-feira, tem capacidade para administrar 750 vacinas contra a covid-19 por dia, afirmou o diretor do Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) Tâmega II - Vale do Sousa Sul, Fernando Malheiro.

O espaço, com quatro postos de vacinação, poderá ainda ser ampliado, se houver necessidade disso, assegurou o vereador da Saúde, Paulo Silva.